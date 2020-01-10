СБУ вывела на подконтрольную территорию экс-боевика «ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего боевика группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным спецслужбы, из-за материальных трудностей в 2015 году житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон «100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР». Он занимался охраной штаба, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение «службы» мужчине платили 15 тысяч российских рублей.



«Однако, со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший боевик выразил готовность оставить временно оккупированную территорию», — рассказали в СБУ.



Он предоставил украинским правоохранителям свидетельства «о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличие российской военной техники».



Как отметили в СБУ, тщательная проверка показала, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Учитывая этот факт и предоставлены следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по части 2 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины.