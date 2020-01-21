Мишустин сформировал новое правительство РФ. Шойгу и Лавров остались

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Об этом сообщает ТАСС.



Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства).



Свои должности в новом правительстве сохранили министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр по налогам и сборам Евгений. Антон Силуанов остался министром финансов, но потерял должность первого вице-премьера.