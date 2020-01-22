«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний

Группировка «ДНР» обвиняет блогера и члена «общественной палаты» Александра Болотина в публичном разжигании ненависти и вражды. Об этом заявили в «МВД» формирования.



«МВД ДНР» задержала Болотина 21 января.



В группировке отмечают, что причиной задержания стало распространение блогером видео, «содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур ДНР».



Против Болотина возбуждено «уголовное дело».

О его аресте сообщил донецкий блогер с псевдонимом «Сеня Анатолич Варм». По его информации, члены «МВД ДНР» заключили Болотина в СИЗО без составления протокола, не дав возможности связаться с семьей и адвокатом.



В январе Болотин опубликовал несколько публикаций в соцсетях, посвященных отсутствию питания в школах Макеевки. В ситуации он обвинил «мэра» города Сергея Голощапова. После этого он призвал главу «ДНР» Дениса Пушилина уволить председателя «Общественной палаты» Александра Кофмана за давление. Также у него возник конфликт с представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со стороны работников «Мининформа ДНР».



В марте 2019 года Болотин заявил, что на него напали люди в камуфляже и забрали телефон.