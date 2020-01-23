Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия не думает, что Украина располагает планом силового возвращения Донбасса. Об этом он сказал российским журналистам «на полях» международного экономического форума Давосе.



«Мне неизвестно, хотя я член [парламентского] комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать — просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование», — заявил депутат.



Арахамия отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо соблюдать полное прекращение огня. «Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди. Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги», — добавил глава фракции монобольшинства.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор Сергей Кривонос выразил мнение, что украинская армия должна быть готова к силовому сценарию освобождения Донбасса. По его словам, такой вариант не исключается, но нужно решение руководства Украины.