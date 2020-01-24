«Черная касса» Партии регионов: САП закрыла уголовное производство против экс-главы ЦИК

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из «черной кассы» Партии регионов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на прокурора, процессуального руководителя по делу Максима Кравченко.



По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.



«В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить», — пояснил Кравченко.



Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора «был единственный выход» — закрыть производство.

В апреле 2017 года НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из «черной кассы» Партии регионов.



9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Как пояснил глава САП Назар Холодницкий, необходимо было получить ряд международно-правовых поручений из зарубежных стран.



Детективы НАБУ выяснили, что Охендовский получил в офисе Партии регионов взятку в размере минимум 16 тысяч долларов, о чем лично расписался в «черной бухгалтерии» политической силы.