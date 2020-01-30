Штаб: Боевики 9 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Огонь открывался в районе Песок, Лебединского, Марьинки, Орехово, Новотошковского, Новолуганского.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, добавили в штабе.