Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила полномочия российской делегации. Соответствующую резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и 7 воздержались, сообщает «Укринформ».



Ассамблея подчеркивет, что в течение предыдущих шести месяцев, после возвращения российской делегации в ПАСЕ, некоторые рекомендации были выполнены Россией. «В частности, были возвращены в рамках обмена заложниками 24 украинских моряков, противоправно захваченных в Керченском проливе. <...> Определенный прогресс был достигнут в имплементации Минских договоренностей», — объясняются в резолюции некоторые мотивы ратификации полномочий.



Украина в ПАСЕ пыталась оспорить права делегации РФ и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от РФ Петра Толстого. Об этом рассказал член украинской делегации, нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.



«Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей», — написал он в своем Telegram-канале.

Летом 2019 года ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.

В связи с этим Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ и приостановила участие в сессиях ПАСЕ до недавнего времени.