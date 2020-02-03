Жителя Светлодарска осудили условно за контрабанду скрытых диктофонов

Артемовский горрайонный суд приговорил электросварщика ТЭС Светлодарска Владимира Горобца, обвиняемого в контрабанде и незаконной продаже спецтехсредств негласного получения информации, к четырем годам условно. Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на реестр судебных решений.



Следствие установило, что в июне 2019 года Горобец приобрел на китайском сайте «АlіЕхрrеss» десять шариковых ручек с встроенной миниатюрной видеокамерой и микрофоном стоимостью 399 долларов. Товар оформлялся как диктофоны.



Посылку с почтового отделения «Укрпошты» в Светлодарске забирала мать Горобца, которая не знала о ее содержимом. Товар Горобец приобрел по заказу покупателя из Светлодарска, имя которого не разглашается. В марте тот же покупатель приобрел у Горобца GPS-трекер с микрофоном и еще одну шариковую ручку со встроенной камерой и микрофоном.



За сделкой в июне уже наблюдали правоохранительные органы. Горобец передал товар покупателю лично, возле теннисного корта по адресу проспект Мира 5а в Светлодарске.



Покупатель повторил свой заказ несколько недель спустя. Горобец сделал повторный заказ на «АlіЕхрrеss». 22 августа правоохранители провели обыск в почтовом отделении и обнаружили там посылку с ручками со встроенными видеокамерами.



Действия обвиняемого квалифицировали, как незаконное приобретение и сбыт спецтехсредств негласного получения информации (части 1 и 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины, а также как контрабанда (часть 1 статьи 201 УК).



29 января 2020 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области утвердил сделку прокурора с Горобцом, по которой он признавал вину в полном объеме. Учитывая это, суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.