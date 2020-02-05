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Дело MH17: Прокуратура Нидерландов сообщает подозреваемым о явке в суд

05 февраля 2020, 15:36

Дело MH17: Прокуратура Нидерландов сообщает подозреваемым о явке в суд

Генеральная прокуратура Нидерландов начала процесс, целью которого является уведомление о вызове в суде подозреваемых в деле от катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сказала представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк.

Она отметила, что обвинение четырем подозреваемым было выдвинуто еще 19 июня 2019 года. «То, что происходит после предъявления обвинения, это так называемый "приказ о вызове", который выдается ответчикам, чтобы они знали, что их вызывают в суд», — пояснила она.

По словам ван де Моосдэйк, эта процедура занимает некоторое время. «На судебном заседании 9 марта 2020 года Государственная прокуратура Нидерландов наметит шаги, которые следует предпринять судьям», — добавила она.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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