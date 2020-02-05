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Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте

05 февраля 2020, 23:11

Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что меры, направленные на борьбу с коррупцией на блокпостах, не принесли результатов. Об этом передает пресс-служба Пушилина.

«Даже после создания инфраструктуры на пунктах пропуска, ситуация не улучшилась кардинально. Искусственно создаются очереди, всем известны расценки за их обход. Разве что прайс-лист не висит на видном месте!» — заявил Пушилин во время «совещания по вопросам противодействия коррупции» 5 февраля.

По его словам, члены «ДНР» «задерживали сотрудников целыми сменами — приходят следующие, и все повторяется!»

Проблемы с пропуском через блокпосты «ДНР» существуют не первый год. Большие очереди на КПП в своих отчетах неоднократно описывала мониторинговая миссия ОБСЕ. В прошлом декабре эту проблему публично признал Пушилин.

В настоящее время при «ДНР» действует четыре пропускных пункта на линии соприкосновения: «Горловка», «Александровка», «Еленовка» и «Октябрь». С подконтрольной Украине территории в Донецкой области также работают четыре КПВВ: «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово». При этом украинская сторона проблему с большими очередями решила несколько лет назад.

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