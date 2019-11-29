Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»

На блокпосте боевиков на автодороге H15 к востоку от села Кременец наблюдатели ОБСЕ видели очередь в направлении подконтрольных правительству районов. Мужчина, который ранее был в очереди, рассказал, что вынужден был развернуться обратно после четырех часов ожидания. Об этом сообщается в отчете миссии.



Команда миссии видела на его авто знак «инвалид за рулем», внутри находилась пожилая женщина около 90 лет.



«Водитель автомобиля (мужчина 40–50 лет) рассказал наблюдателям, что он вез свою мать в больницу, но после почти 4-часового ожидания в очереди в направлении подконтрольных правительству районов решил вернуться в Донецк», - говорится в отчете.



Он добавил, что ему не разрешили проехать по приоритетной полосе, несмотря на четко различимый знак «инвалид за рулем» на его транспортном средстве.



Команда СММ видела, что обе полосы в направлении подконтрольных правительству районов были заблокированы транспортными средствами без каких-либо знаков «инвалид за рулем».