ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала длинные очереди в контрольных пунктах въезда-выезда Вооруженных сил Украины и на блокпостах вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии.



Отмечается, что на блокпосте на автодороге H15 в неподконтрольном украинским властям Кременце (16 км от Донецка) команда миссии видела очередь из примерно 220 автомобилей и 40 пешеходов, которые следовали в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 80 автомобилей и 4 автобусов в противоположном направлении.