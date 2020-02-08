«ДНР» временно отменила комендантский час для грузовиков

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области с 7 февраля временно приостановлен режим комендантского часа, но только для грузовых авто. Об этом сообщили в спасательной службе при группировке «ДНР».



Решение принято «в связи с неблагоприятными погодными условиями с целью разгрузки таможенных контрольно-пропускных пунктов… для крупного габаритного транспорта».



Отмечается, что данный режим будет введен до нормализации ситуации на дорогах и наступления более благоприятных погодных условий.



«МЧС ДНР» с 6 февраля работает в режиме чрезвычайной ситуации.



На дорогах всей Донецкой области осложнено движение из-за гололедицы и снега.

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