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Волынец: Две шахты на Донбассе обесточены, есть угроза затопления

13 февраля 2020, 22:43

Волынец: Две шахты на Донбассе обесточены, есть угроза затопления

Госпредприятие «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» обесточено из-за задолженности, есть угроза затопления. «Шахта имени Сургая» также пострадает, так имеет смежные с «Южнодонбасским» выработки. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от «Батьківщини» Михаил Волынец.

«Сейчас происходит затопление шахты "Южнодонбасская 1″, под угрозой затопления "Шахта им.Сургая". "Южнодонбасская-1″ полностью обесточена. Отключены вентиляторы главного проветривания — идет загазованности горных выработок на всех горизонтах. Исключены агрегаты главного водоотлива — затапливаются камеры центрального водоотлива нижнего горизонта», — сообщил Волынец.

По его данным, за ранее отгруженную угольную продукцию ШУ «Южнодонбасское № 1» задолжали около 250 млн грн государственные предприятия «Держвуглепостач» и «Уголь Украины».

Шахте за поставленный уголь должны около 260 млн грн, а сама шахта задолжала за потребленное электричество около 120 млн, рассказал «Радіо Свобода» шахтер Дмитрий Леванович.

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