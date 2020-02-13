Волынец: Две шахты на Донбассе обесточены, есть угроза затопления

Госпредприятие «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» обесточено из-за задолженности, есть угроза затопления. «Шахта имени Сургая» также пострадает, так имеет смежные с «Южнодонбасским» выработки. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от «Батьківщини» Михаил Волынец.



«Сейчас происходит затопление шахты "Южнодонбасская 1″, под угрозой затопления "Шахта им.Сургая". "Южнодонбасская-1″ полностью обесточена. Отключены вентиляторы главного проветривания — идет загазованности горных выработок на всех горизонтах. Исключены агрегаты главного водоотлива — затапливаются камеры центрального водоотлива нижнего горизонта», — сообщил Волынец.



По его данным, за ранее отгруженную угольную продукцию ШУ «Южнодонбасское № 1» задолжали около 250 млн грн государственные предприятия «Держвуглепостач» и «Уголь Украины».



Шахте за поставленный уголь должны около 260 млн грн, а сама шахта задолжала за потребленное электричество около 120 млн, рассказал «Радіо Свобода» шахтер Дмитрий Леванович.