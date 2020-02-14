Штаб ООС: Боевики 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь открывали в районе Лебединского, Березового, Славного, Новомихайловки, Новолуганского, Новотошковского.



С началом текущих суток боевики дважды обстреляли позиции военных у Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. По информации штаба, обошлось без потерь.