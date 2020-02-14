На Донетчине на карантин закрыто 192 школы

В Донецкой области приостановлено обучение в 192 общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.



Еще в двух школах занятия приостановлены частично.



За неделю в области было зарегистрировано 9,6 тысячи случаев заболевания детей возрастом до 17 лет (70,8% от общего количества заболевших жителей Донецкой области).



«Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ 3 387,4 случая на 100 тыс. человек, что выше эпидемического порога на 130,6%», — говорится в сообщении.



366 детей госпитализировано.



По состоянию на 05 февраля в Донецкой области на карантин была закрыта 271 школа (52,7%).