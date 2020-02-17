В Раде планируют послушать отчет правительства в пятницу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам заслушать отчет правительства в пятницу, 21 февраля. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.



Разумков отметил, что поступил отчет правительства и в ближайшее время он появится на сайте Верховной Рады.



«Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать, я бы предложил, чтобы это произошло в среду... и чтобы в пятницу мы имели возможность заслушать правительство вместо «часа вопросов к правительству», — сказал Разумков.



Он напомнил, что отчет Кабмина не предполагает принятия постановления, «поскольку есть программа правительства утвержденная, и проголосовать позитивный или негативный вывод работы правительства государства мы сейчас не можем».