«ДНР» отказывается говорить о новой дате обмена пленными

О дате нового обмена удерживаемыми лицами на Донбассе можно будет говорить только после полной «процессуальной очистки» украинской стороной участников обмена 29 декабря. Об этом заявила «омбудсмен» при группировке «ДНР» Дарья Морозова в интервью «министерству информации ДНР».



По ее словам, за два месяца Киев смог «очистить» и прекратить уголовное преследование только в отношении одного человека. «Обмен 2019 года будет завершен только после того, как все фигуранты данного обмена будут полностью юридически очищены. Поэтому организация нового обмена удерживаемых напрямую зависит от оперативности действий украинской стороны», — сказала Морозова.



Это требование она озвучивала и в конце января.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.



Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании более сотни граждан в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным Киева, боевики удерживают около 300 украинцев.