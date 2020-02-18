Госкино запретило 5 фильмов в 2019 году. Один из них с участием Зеленского

Государственное агентство по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории Украины пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Три из них запрещены на основании закона о «О кинематографии» и приказов министерства культуры «О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», на основании обращения Службы безопасности Украины.



В частности, речь идет о двух иностранных фильмах: «Мачете» (режисер Роберт Родригес, 2008 год, США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и «Сорванцы из Тимпельбаха» (режисер Николя Бери, 2008 год, Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.



Третьим фильмом из этой категории является «Восемь первых свиданий» (режиссеры Дэвид Додсон, Александр Маляревский, 2012 год), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Одним из продюсеров и сценаристов фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.



Кроме того, на основании решения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены две российские киноленты: «Я так не думаю» (режисер Давид Даниелян, 2017 год) и «Стрела» (режисер Евгений Никитин, 2017 год)