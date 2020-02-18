Волкер: Совместное патрулирование на Донбассе – это логично, но нереально

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильным предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией на Донбассе. Но сам Волкер не верит, что подобные патрули появятся на Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Волкер считает, что в совместные патрули со стороны Донецка и Луганска могут входить правоохранители, работавшие в милиции до начала вооруженного конфликта, то есть это не «ополчение», подконтрольное Москве.

«Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, что там полиция – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – это несколько иное. И именно поэтому Зеленский говорит о совместном полицейском патрулировании "под зонтиком" ОБСЕ. Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не ставя под сомнение при этом суверенитет Украины», - высказался Волкер.

При этом он добавил, что не верит в реальность идеи.

«Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, склонны сейчас к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев», - считает Волкер.

Экс-представитель Госдепа отметил, что США самоустранились от процесса давления на Россию из-за процедуры импичмента.

«К тому же то, как действуют Германия и Франция в нормандском формате, добавило России немало пространства для маневра», - высказался Волкер, констатируя, что «именно из-за этого мы еще долго не увидим изменений на Донбассе».