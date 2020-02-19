Вуз-переселенец из Донецка переименовали и объединили с учебными заведениями Кривого Рога

Кабинет министров переименовал Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и расширил его за счет нескольких учебных заведений Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства.



Теперь вуз будет называться «Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского».



Его состав расширили за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Криворожского колледжа Национальной металлургической академии Украины, Криворожского технического колледжа Национальной металлургической академии Украины, Украинского политехнического техникума.



Сотрудники ДонНУЭТ в Кривом Роге рассказали «Новостям Донбасса», что о грядущем переименовани работникам вуза было известно.



В январе о намерении провести реорганизацию учебных заведений в Кривом Роге в интервью «Интерфакс-Украина» рассказала министр образования Анна Новосад. Тогда она не раскрыла детали. Всего, по мнению Новосад, для Украины достаточно 80 вузов на всю страну.

В 2014 году в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе Минобразования перенесло ДонНУЭТ из Донецка в Кривой Рог.