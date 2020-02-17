В Мариуполе автобус врезался в остановку, есть пострадавшие

В Мариуполе автобус «Богдан» днем 19 февраля въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали два человека - мужчина и женщина, которые находились на остановке. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает полиция Донецкой области.



Происшествие случилось на улице Светлой.



По предварительной информации, 54-летнему водителю стало плохо и он потерял контроль над управлением автобуса.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит 3 года ограничения свободы.