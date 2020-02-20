Полиция провела обыски на шахте в Торецке, которая задолжала горнякам 24 миллиона

Полиция провела обыски на частной шахте имени Святой Матроны в Торецке Донецкой области в рамках уголовного производства о невыплате заработной платы. Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс».



Сумма задолженности составляет 24 миллиона гривен. Арендатором шахты является Виктор Вишневецкий, который должен горнякам за полгода работы. По словам замглавы местного профсоюза Владимира Ельца, Вишневецкий прячится в Москве.

Правоохранители попросили всех горняков, перед которыми есть задолженность, написать заявления в полицию.