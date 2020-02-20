Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар из-за эвакуации из Китая

Глава МВД Арсен Аваков прибыл в поселок Новые Санжары Полтавской области, где местные жители протестуют против прибытия эвакуированных людей их китайского Уханя. Трансляцию ведет телеканал «НАШ».



Аваков заверил собравшихся, что у людей из Китая, которых доставят в местный санаторий Нацгвардии «Новые Санжары», симптомов болезни нет.



По его словам, в Украину самостоятельно из Китая вернулись уже 7 тысяч человек — никто из них не заразился коронавирусом COVID-19.



Глава МВД сказал журналистам, что были задержаны несколько протестующих, которые препятствовали полицейским. «Сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы. Я предполагаю, что они будут дома», — добавил он.

Сегодня в полдень в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Жители Новых Санжар устроили акцию против приезда людей из Китая, перекрыв трассу. Произошли столкновения с полицией.



Президент Владимир Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину.