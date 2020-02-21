В России отцепили вагон поезда «Киев-Москва» из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

Вагон пассажирского поезда «Киев-Москва» отцепили в российском городе Брянск и отправили в санитарный тупик из-за подозрения, что у одной из пассажирок коронавирус. Об этом сообщает «РИА Новости».



В Госпогранслужбе Украины отметили, что в отцепленном вагоне находились 13 украинцев, в том числе два проводника. Также там были шесть граждан России и по одному гражданину Узбекистана и Канады



Подозрения вызвала гражданка Китая с высокой температурой. Женщину изолировали в отдельном боксе больницы. Позже исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов сказал телеканалу «Россия 24», что, результаты исследований не выявили ни ОРВИ, ни коронавирус у китаянки.



Остальные 21 человек, которые находились в вагоне, были отправлены на двухнедельный карантин. Резунов отметил, что 13 из них находятся в боксе больницы Брянска. Еще восемь человек, которые не захотели покидать вагон, сейчас находятся в санитарном тупике железнодорожного вокзала. По словам губернатора, они обеспечены теплом и горячим питанием.



Главврач Брянской горбольницы № 4 Светлана Хандожко рассказала «Россияи24», что пассажиров разместили в отдельных палатах, их состояние удовлетворительное.