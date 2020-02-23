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«Шахтер» вырвал победу у «Десны» на 93-й минуте. Впервые в чемпионате был отменен гол с помощью VAR

23 февраля 2020, 19:18

«Шахтер» вырвал победу у «Десны» на 93-й минуте. Впервые в чемпионате был отменен гол с помощью VAR

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл черниговскую «Десну» в матче 19-го тура Украинкой премьер-лиги.

Единственный гол на 93-й минуте забил Марлос.


При счете 0:0 арбитр Евгений Арановский отменил гол «Десны» после использования системы видеоповторов VAR.

В субботу киевское «Динамо» обыграло полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.

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