«Шахтер» вырвал победу у «Десны» на 93-й минуте. Впервые в чемпионате был отменен гол с помощью VAR

Донецкий «Шахтер» обыграл черниговскую «Десну» в матче 19-го тура Украинкой премьер-лиги.
Единственный гол на 93-й минуте забил Марлос.
Победа за нами в первом матче Премьер-лиги в 2020 году!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2020
1:0 в игре #ШахтерДесна. Продолжаем лидировать с отрывом в 14 очков! https://t.co/CXvLcWhJLS
Следующий матч – с «Бенфикой» 27 февраля в Лиге Европы. pic.twitter.com/O9a8TkNtze
При счете 0:0 арбитр Евгений Арановский отменил гол «Десны» после использования системы видеоповторов VAR.
VAR в действии! «Десна» забила, но Филиппов, отдавававший голевую передачу, был в офсайде. 0:0, продолжаем.#ШахтерДесна— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2020
В субботу киевское «Динамо» обыграло полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.