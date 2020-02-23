«Шахтер» вырвал победу у «Десны» на 93-й минуте. Впервые в чемпионате был отменен гол с помощью VAR

Донецкий «Шахтер» обыграл черниговскую «Десну» в матче 19-го тура Украинкой премьер-лиги.



Единственный гол на 93-й минуте забил Марлос.

Победа за нами в первом матче Премьер-лиги в 2020 году!



1:0 в игре #ШахтерДесна. Продолжаем лидировать с отрывом в 14 очков! https://t.co/CXvLcWhJLS



Следующий матч – с «Бенфикой» 27 февраля в Лиге Европы. pic.twitter.com/O9a8TkNtze