В Лисичанске нашли схрон с взрывчатыми средствами

В Лисичанске правоохранители обнаружили схрон с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской области.



Оружие и боеприпасы нашли в гараже частного дома. Правоохранители изъяли пять выстрелов для гранатомета ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, взрыватели, два сигнальных патрона СП-26, самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество и более 100 патронов различных калибров.



Схрон принадлежит местной жительнице, подозреваемой в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Женщина находится в розыске.



По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).