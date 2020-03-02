На КПВВ «Марьинка» остановили девушку с высокой температурой. Коронавирус не нашли

На контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» в Донейкой области пограничники выявили девушку с высокой температурой. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телеканала «Украина 24».



Инцидент произошел 28 февраля. Глава ГПСУ добавил, что девушку 1995 года осмотрели медики, которые установили, что она болеет острой респираторной инфекцией. В итоге девушка была пропущена на подконтрольную Украине территорию.

Пограничники на пунктах пропуска меряют температуру у въезжающих в Украину людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. В частности, температурный скрининг проводится на всех КПВВ Донбасса.