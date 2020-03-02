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У Ермака отрицают обсуждение запуска телеканала для ОРДЛО с Козаком

02 марта 2020, 21:27

У Ермака отрицают обсуждение запуска телеканала для ОРДЛО с Козаком

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с замруководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком не обсуждал вопрос нового украинского канала для временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь Андрея Ермака Дария Заривна, передает «Детектор медиа».

Информацию о якобы обсуждении на этой встрече возможной трансляции на оккупированные территории нового канала и возможно посещение журналистами этого канала территорий ОРДЛО распространил анонимный телеграмм-канал.

«Не обсуждался канал. Встреча была посвящена обмену, и все внимание сконцентрировано на этом», — сообщила Заривна.

1 марта в Минске прошла встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Как сообщили в ОП, на встрече Ермак выразил намерение украинской стороны провести следующий этап обмена удерживаемыми лицами уже в марте.

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