Ермак обсудил с Козаком обмен «всех на всех»

В Минске прошла встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. На переговорах поднимались вопросы обмена «всех на всех», сообщили в Офисе президента Украины.



«Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.



Ермак выразил намерение украинской стороны провести следующий этап обмена удерживаемыми лицами уже в марте.



В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.