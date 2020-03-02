СМИ: Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны

Окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов на пост министра обороны взамен Алексея Загороднюка, которого могут отправить в отставку. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.



По информации издания, руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.



Глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде восьмого созыва Сергей Пашинский лоббируют назначение Андрея Сенченко. Сенченко — народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции «Батькивщины». В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.



Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.



Кроме того, по данным ZN.UA, в правительстве может появиться новая должность — силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.