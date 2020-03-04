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На границе с РФ задержали экс-бойца ВСУ. Его подозревают в работе на российскую разведку

04 марта 2020, 17:52

На границе с РФ задержали экс-бойца ВСУ. Его подозревают в работе на российскую разведку

Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, которого подозревают в работе на Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики СБУ задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ — украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, бывший военнослужащий был завербован во время выезда на временно оккупированные территории Луганщины.

«Он выполнял задание по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни», — отмечают в СБУ.

Кроме того, мужчина, по заданию куратора, привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

В ведомстве сообщили, что согласно инструкциям российской спецслужбы, агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.

Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по местам проживания членов агентурной сети.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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