На границе с РФ задержали экс-бойца ВСУ. Его подозревают в работе на российскую разведку

Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, которого подозревают в работе на Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Контрразведчики СБУ задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ — украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, бывший военнослужащий был завербован во время выезда на временно оккупированные территории Луганщины.



«Он выполнял задание по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни», — отмечают в СБУ.



Кроме того, мужчина, по заданию куратора, привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.



В ведомстве сообщили, что согласно инструкциям российской спецслужбы, агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.



Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по местам проживания членов агентурной сети.



Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.