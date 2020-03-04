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У «Слуги народа» есть кандидатуры на пост генпрокурора

Обновлено
05 марта 2020, 09:40

У «Слуги народа» есть кандидатуры на пост генпрокурора

У фракции «Слуга народа» есть несколько кандидатур на пост генерального прокурора. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат «Верховной Рады» от Слуги Народа Дмитрий Наталуха.

«Есть несколько кандидатур. В том числе несколько моих действующих коллег [депутатов] в середине фракции», — сказал он.

При этом Наталуха отметил, что окончательное решение об отставке действующего генпрокурора Руслана Рябошапки еще не принято.

По данным СМИ, новым генпрокурором может стать депутат от «Слуги народа» Сергей Ионушас. В парламенте он является заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. До этого работал адвокатом, специализировался на защите авторских прав. Сотрудничал с телеканалом «1+1» Игоря Коломойского и «Студией квартал 95», которую основал Владимир Зеленский.

Сегодня в 18:30 состоится внеочередное заседание парламента, на котором депутаты могут отправить в отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

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