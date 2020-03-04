Заболевший коронавирусом житель Черновцов уже чувствует себя лучше

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, уже чувствует себя лучше. Об этом сообщила заведующая областной инфекционной больницы Валентина Миндреску, передает Черновицкая облгосадминистрация.



«Утром у мужчины была температуру 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», — отметила Миндреску.

Жителя Черновцов госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус 29 февраля. Накануне он путешествовал по Италии. 3 марта диагноз был подтвержден. Это первый случай коронавируса в Украине.