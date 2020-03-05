Российского певца и флейтиста не пустили в Украину

Российскому певцу и флейтисту запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Их вчера не пропустили в двух пунктах пропуска Борисполь и Жуляны.



Так, во время беседы пограничники также выяснили, пассажир рейса «Рига — Киев», некогда участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель, недавно гастролировал в оккупированном Донецке.



«Попал он туда незаконным способом — через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинским властям участке российско-украинской границы. Таким же образом он и оставил оккупированную территорию», — отметили в ГПСУ.



Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. Во время дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки. Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что этот человек посещал территорию оккупированного полуострова АР Крым.



«В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года», — подытожили пограничники.



По информации LIGA.net, речь идет о российском певце Сергее Куприке, он до 2008 был в группе «Лесоповал», и Андрее Кривенко, который сейчас работает по контракту флейтистом в одном из оркестров в странах ЕС.