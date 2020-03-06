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Новые премьер и глава МИД ничего не знают о «драфтах по сотрудничеству с Россией»

06 марта 2020, 09:20

Новые премьер и глава МИД ничего не знают о «драфтах по сотрудничеству с Россией»

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перед назначением в Офисе президента с ним не обсуждали «драфты о возобновлении сотрудничества с Россией».

«Разговора не было», — сказал Шмыгаль в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

О якобы существовании таких черновых планов авторства главы Офиса президента Андрея Ермака писали несколько анонимных Telegram-каналов.

Новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил: «У меня нет Telegram, я не пользуюсь Telegram-каналами и не вижу оснований для комментирования этого».

По словам главы МИД, у Украины есть две стратегии: деоккупации Донбасса и деоккупации Крыма. «Есть еще одна стратегия, которая фундаментально важна для успешности первых двух — стратегия привлечения инвестиций и развитие украинской экономики. Потому что бедная экономика не создает сильное государство», — добавил он.

Кулеба отметил, что «сценарии могут рассматриваться разные — это пространство дипломатии находить компромиссы». «Но конечная цель одна — восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-агрессора с нашей территории. Все остальное — это предмет переговоров», — подчеркнул министр. Кулеба добавил, что в ближайшее время обсудит с Офисом президента «поиск оптимальной модели».

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