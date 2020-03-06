Мариупольская семья вернулась домой после эвакуации из Китая

В Мариуполь в четверг вечером вернулась семья Куценко, которая была эвакуирована из Китая и прошла двухнедельную обсервацию в Новых Санжарах.



Муж Ольги Александр работал в Ухане. Вместе с 8-летным сыном она поехала туда на китайский Новый год. Семья оказалась изолированной в Ухане из-за вспышки коронавируса COVID-19.



Вместе с другими украинцами и иностранцами семья Куценко была эвакуирована в Украину 20 февраля. После этого они находились 14 дней на обсервации в санатории Новых Санжар Полтавской области.



Вчера в полдень эвакуированных выписали из санатория. Людей встретил президент Владимир Зеленский.

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