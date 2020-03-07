Шмыгаль заявил, что перед шахтерами уже погашено 654 млн гривен долга

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о частичном закрытии задолженности перед шахтерами. Об этом заявил во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».



«Вчера и позавчера долги в сумме 654 млн гривен, в том числе 52 млн, поступили на счета Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг. Дальше вторая половина существующих долгов в следующем месяце мы будем работать над этим», — сказал он.



Премьер-министр заявил, что уже несколько недель Правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытия шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.



Также он заверил, что правительство не будет закрывать шахты пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Ранее Зеленский поручил правительству за два месяца погасить задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт. Он отметил, что задолженность составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.