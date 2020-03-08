Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики обстреляли окрестности Марьинки: огонь подобрался к жилым домам

08 марта 2020, 15:41

Боевики обстреляли окрестности Марьинки: огонь подобрался к жилым домам

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Марьинки Донецкой области, в результате чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате загорелась сухая трава, пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

«Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать», — сообщил военнослужащий Тарас.

К ликвидации пожара были задействованы военные и местные пожарные.

По мнению командира взвода, таким образом боевики пытаются «выкурить» украинских военных с позиций, которые расположены недалеко от позиций группировки «ДНР».

Отмечается, что боевики практически ежедневно ведут обстрелы украинских позиций вблизи Марьинки, используя пулеметы и гранатометы. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.

Еще по теме

Места
Марьинка
Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
10:24
На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы
22:35
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
14:00
ОБСЕ подтвердила сообщение «ЛНР» о гибели мужчины из-за подрыва на мине
22:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:50
СБУ заблокировала канал финансирования «ЛНР» через системы электронных платежей
18:08
«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты
16:58
На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса
15:55
Освобожденный из плена «ДНР» рассказал, что участвовал в убийстве «Гиви»
14:41
«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве
14:30
«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»
13:49
«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом
12:48
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух жителей Докучаевска
12:24
На Донетчине ОБСЕ увидела предмет, похожий на мину, на дороге у поселка
23:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
17:13
Родственники жертв МН17 провели молчаливую акцию накануне начала суда
15:41
Боевики обстреляли окрестности Марьинки: огонь подобрался к жилым домам
14:41
8 марта в Мариуполе отметили «розовым протестом». Фоторепортаж
14:00
«Моё тело — моё дело»: в Киеве прошел Марш Женщин
13:00
Зеленский и Кириленко выступили с профеминистскими поздравлениями, Гайдай — пожелал женщинам обаятельности
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
10:24
На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы
09:01
Боевики 6 раз открывали огонь за сутки, без потерь
22:35
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
22:05
Житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела
21:15
ГСЧС опровергла сообщения о взрыве на заводе «Мотор Сич»
17:03
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
15:25
CNN: США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн
14:00
ОБСЕ подтвердила сообщение «ЛНР» о гибели мужчины из-за подрыва на мине
12:53
В Офисе президента дали понять, что Шмыгаль «ничего не должен» Ахметову
все новости
ВИДЕО
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
07 марта, 22:35
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
06 марта, 17:54
«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг
05 марта, 21:16

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция