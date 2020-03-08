Боевики обстреляли окрестности Марьинки: огонь подобрался к жилым домам

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Марьинки Донецкой области, в результате чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате загорелась сухая трава, пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.



«Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать», — сообщил военнослужащий Тарас.



К ликвидации пожара были задействованы военные и местные пожарные.



По мнению командира взвода, таким образом боевики пытаются «выкурить» украинских военных с позиций, которые расположены недалеко от позиций группировки «ДНР».



Отмечается, что боевики практически ежедневно ведут обстрелы украинских позиций вблизи Марьинки, используя пулеметы и гранатометы. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.