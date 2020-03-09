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Правозащитники: За месяц на оккупированных территориях боевики задержали 13 человек

09 марта 2020, 21:04

Правозащитники: За месяц на оккупированных территориях боевики задержали 13 человек

В период с 31 января по 1 марта 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно лишили свободы 13 человек. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

При этом пять человек задержаны на Луганщине, восемь на Донетчине.

Отмечается, что данные были получены от родственников задержанных.

Кроме этого, правозащитной организации стало известно о том, что боевики «приговорили» четырех человек в Луганске:

— Попову Алевтину Анатольевну до 12 лет лишения свободы за по обвинению в «госизмене»
— Григорова Анатолия Григорьевича приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Украины;
— Двух мужчин приговорили к 8 годам 6 месяцам и 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против НВФ «ЛНР» и якобы за «государственной измену».

На оккупированной территории Донецкой области Подвезко Павла приговорили к 14 годам лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины.

Еще двое, Отверткин Александр Николаевич 1975 г.р. и Парфенюк Дмитрий Александрович 1989 г.р., были задержали по подозрению в «шпионаже» в пользу Украины.

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