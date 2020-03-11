В Украине могут сократить количество пунктов въезда из-за коронавируса

В Украине могут сократить количество пунктов въезда в страну, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом во время брифинга в Кабинете министров рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Мы рассматриваем возможность продолжения температурного скрининга везде, на всех постах. Но все же с учетом ситуации, возможно, будем принимать решение и будем инициировать запускать исключительно через международные пункты въезда в Украину. Также мы можем сократить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать люди из других стран», — сказал он.



Ляшко отметил, что температурный скрининг на всех пунктах пропуска уже прошли более 1,6 миллиона человек. Из этого количества был выявлен только небольшой процент людей с температурой.

В Украине на данный момент зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.