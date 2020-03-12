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Институт национальной памяти предлагает переходной режим декоммунизации Донбасса после деоккупации

12 марта 2020, 10:21

Институт национальной памяти предлагает переходной режим декоммунизации Донбасса после деоккупации

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, власти должны иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на этих территориях.

«Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву», — подчеркнул он.

Относительно закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» в целом, он отметил, что «это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы».

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