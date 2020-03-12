Bellingcat: Россия хотела отправить три «Бука» на Донбасс, но доехал один

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса «Бук» и планировала отправить еще третий, сообщает «Укринформ», ссылаясь на учредителя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса.



«Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука"», - пояснил Хиггинс.



Обвинение по делу о катастрофе самолета рейса МН17 заявило в суде, что в Украину из России в 2014 году отправили две установки «Бук», но одна из них по дороге сломалась.



9 и 10 марта в Нидерландах прошло два судебных заседания по делу о сбитом самолете рейса МН17.

Четырем подозреваемым в причастности к сбиванию пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17 грозит пожизненное заключение. После двух первых дней слушаний в судебном процессе объявлен перерыв до 23 марта.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.