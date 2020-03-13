СНБО сегодня рассмотрит возможность закрытия границ из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 13 марта, проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении президента.



В частности, на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно, в каком формате это возможно сделать.



ZN.ua отмечает, что заседание СНБО начнется в 12:30.

В Украине официально установлены трое граждан, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за границей.