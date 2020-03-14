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«ДНР» сообщила о ранении трех жителей Горловки при обстреле

14 марта 2020, 09:18

«ДНР» сообщила о ранении трех жителей Горловки при обстреле

Три мирных жителя Горловки были ранены в результате обстрела этой ночью. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации Горловки Иван Приходько, передает сепаратистский ресурс ДАН.

Пострадала супружеская пара, оба 1959 годов рождения. У мужчины диагностировано осколочное непроникающее ранение лба, у женщины — осколочные ранения грудной клетки слева и левого локтевого сустава. Третий раненый — ребенок 2006 года рождения, у него осколочное непроникающее ранение головы.

В «МЧС ДНР» отметили, что двое взрослых были доставлены в городскую больницу, подросток госпитализирован не был.

Как рассказал Приходько, ночью в Горловке были обстреляны поселки Курганка и шахты имени Изотова, в результате чего было обесточено 30 трансформаторных подстанций. Также повреждения получили дома по адресам: улица Батюка, 32, 34, 36.


В своем Telegram-канале Приходько опубликовал последствия обстрела на Артемовском шоссе и на улице Батюка, 36.

В свою очередь штаб ООС сообщил о трех обстрелах позиций украинских военных с начала суток.

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