Двое мальчиков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецкой области

Двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете в Донецкой области. Об этом информирует ГСЧС Украины.
«Произошло это сегодня, в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на ВОП. Их госпитализировали в больницу с ранениями ног», — говорится в заявлении спасателей.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области.
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