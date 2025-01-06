Двое мальчиков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецкой области

Двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете в Донецкой области. Об этом информирует ГСЧС Украины.



«Произошло это сегодня, в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на ВОП. Их госпитализировали в больницу с ранениями ног», — говорится в заявлении спасателей.



Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области.