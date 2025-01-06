Полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки. Фото: Нацполиция

Полицейские эвакуировали из Константиновки семью с двумя дочерями. Об этом говорится в отчете Национальной полиции.







«Милане - 4 года, ее сестре Кристине - 15. Девочки не спали по ночам, потому что их дом содрогался от вражеских ударов. Родители обратились за помощью в полицию. Эвакуационный экипаж вывез семью в более безопасное место», — рассказали правоохранители.



В Константиновке еще остаются семьи с детьми. Поэтому в полиции напоминают, что обстрелы усиливаются, и призывают граждан эвакуироваться.

Напомним, недавно полиция вывезла две семьи из Константиновки.