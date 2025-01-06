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Полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки

06 января 2025, 16:50

Полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки

Полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки. Фото: Нацполиция Полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки. Фото: Нацполиция

Полицейские эвакуировали из Константиновки семью с двумя дочерями. Об этом говорится в отчете Национальной полиции.
 


«Милане - 4 года, ее сестре Кристине - 15. Девочки не спали по ночам, потому что их дом содрогался от вражеских ударов. Родители обратились за помощью в полицию. Эвакуационный экипаж вывез семью в более безопасное место», — рассказали правоохранители.

В Константиновке еще остаются семьи с детьми. Поэтому в полиции напоминают, что обстрелы усиливаются, и призывают граждан эвакуироваться.

Напомним, недавно полиция вывезла две семьи из Константиновки. 

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