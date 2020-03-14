Вчера на Донбассе пострадал украинский военный. Сегодня уже зафиксировали три обстрела

С начала суток субботы, 14 марта, боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, пострадавших среди украинских военнослужащих нет, а вчера вследствие 6 обстрелов ранение получил один военный. Об этом сообщил в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что сегодня боевики три раза обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Сегодня огонь велся вблизи Березового, Новолуганского и Шум. Вчера, по информации штаба, боевики обстреляли позиции ВСУ у Лебединского, Славного, Новомихайловки, Орехового, Крымского.



Также подчеркивается, что боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское.