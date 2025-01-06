Начальник российской тюрьмы подозревается в пытках военнопленных ВСУ

Начальник тюрьмы РФ подозревается в пытках военнопленных ВСУ. Фото: СБУ

По материалам СБУ и Нацполиции заочное подозрение получил один из руководителей российской тюрьмы, где пытают украинских военнопленных, сообщает пресс-центр службы безопасности.



Правоохранители задокументировали военные преступления еще одного россиянина, который пытал украинских военнопленных.



Речь идет о гражданине РФ Алексее Хавецком — заместителе начальника «исправительной колонии № 7», которая находится во Владимирской области России.



«По материалам дела, как минимум с конца мая 2023 до февраля 2024 года чиновник лично участвовал в пытках над пленными украинскими воинами, которых заключали в российскую тюрьму. В застенках пострадавших пытали электрическим током и натравливали на них сторожевых собак, которых россияне использовали для охраны периметра режимного объекта», — говорится в сообщении.



Также по указанию Хавецкого его подчиненные осуществляли регулярные избиения пленных, а затем оставляли их на длительное время без еды, воды и медпомощи.



Еще одним распространенным способом издевательств над пострадавшими было их содержание без теплой одежды в промерзших камерах без отопления или при низких температурах на открытом воздухе.



Используя пытки, тюремщик пытался «выбить» из пострадавших нужные оккупантам «признания» в заранее сфабрикованных делах против украинских защитников.



Кроме того, он применял физическое насилие и психологическое давление к пленным, чтобы заставить их сотрудничать в пользу РФ в войне против Украины.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Хавецкому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).



В СБУ добавили, что, несмотря на то что он находится в России, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.