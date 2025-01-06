Вирус, вспышку которого фиксируют в Китае, уже в Украине. В Донецкой области пока не обнаружен

В Донецкой области не обнаружили случаи заболевания метапневмовирусом. Его симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа, рассказала Суспільне Донбас заместитель директора Донецкого лабораторного центра Минздрава Тамара Беломеря.



«Если бы новый вирус на территории области у нас бы появился, мы бы сразу это почувствовали. Пошел бы сразу всплеск заболеваемости», - говорится в сообщении.



Сегодня в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ) заявили, что метапневмовирус человека (HMPV), вспышку которого фиксируют в Китае, обнаружен в Украине. С начала сезона официально зафиксировано 13 случаев инфицирования. Однако, реальное количество больных может быть значительно больше.